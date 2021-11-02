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Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Serdar Tatlı açıklaması!

#Kulüpler Birliği#Ahmet Ağaoğlu#Süper Lig
Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlundan Serdar Tatlı açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Maslak Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"Serdar Tatlı'nın gitmesiyle ilgili isteğimiz olmadı"

"Yeni bir kurul oluştu, yeni kurulla çalışmaların yapılması gerekiyor, bu konular konuşuldu. Serdar Tatlı'nın gitmesiyle ilgili Kulüpler Birliği'nin bir isteği olmadı. Şahıslarla sorunumuz yok. Sistem değişmeli. Serdar Tatlı gitti, değişen bir şey yok. Hakem hataları devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı Kulüpler Birliği'nin istediği doğru değil. Bizler de basına açıklanmadan 15 dakika önce öğrendik."

"300 milyon liralık kaynağı acilen istiyoruz"

"Anadolu kulüpleri ekonomik olarak zor durumda. Anadolu kulüplerimiz bu finansal sıkıntılardan çıkamazsa Türk futbolunun ileriye gitmesi çok zor. TFF'nin kulüplere vereceğini söylediği 300 milyon liralık bir kaynak vardı. Bu paranın acilen kulüplere verilmesini talep ediyoruz. 1 ya da 1,5 sene futbol kulüplerinin yapılandırılmış olduğu vergilerinin ötelenmesini istiyoruz. Federasyon aracılığıyla ilgililere ileteceğiz."

Yabancı kuralı

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"Yeni yabancı kuralının 7+4 olarak değişmesinin bir süre ertelenmesini istiyoruz. Bu ekonomik şartlarda 7+4'ün rafa kaldırılmasını görüşeceğiz."

"Akrabalık ilişkisi olan hakemlere çözüm bulunması gerekiyor"

"VAR hakemi ile sahada görev yapan hakemlerin ayrışmasını istiyoruz. Bedeli neyse hakemlerimizin en iyi eğitmenlerde eğitim almasını talep ediyoruz. Akrabalık ilişkisi olan veya aynı soyadı taşıyan hakemlere çözüm bulunması gerekiyor."

"Futbol kulüplerinin yapılandırılmış olduğu vergilerinin ötelenmesini istiyoruz."

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#Kulüpler Birliği#Ahmet Ağaoğlu#Süper Lig

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