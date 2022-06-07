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Son dakika: Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Ahmet Ağaoğlu'dan TFF başkanlık seçimi açıklaması

#Kulüpler Birliği#TFF#Ahmet Ağaoğlu
Son dakika: Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Ahmet Ağaoğludan TFF başkanlık seçimi açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün TFF başkanlık seçimi gündemiyle yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

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Kulüpler Birliği Vakfı, bugün öğleden sonra Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimi gündemiyle toplandı.

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, toplantının ardından 16 Haziran'da yapılacak genel kurula dair açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri şu şekilde:

16 Haziran'da yapılacak olan TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu öncesinde kulüp başkanlarımızla 3 saatlik toplantık yaptık. Adayların resmi başvuru süresi 9 Haziran Perşembe günü saat 17:00'de sona eriyor. 48 saaten fazla bir süre var. Başka adayların da çıkabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak takip eden cuma günü ve sonrasında kesinleşmiş aday ya da adaylar üzerinden tekrar değerlendirme yapmayı uygun gördük. Birkaç kez daha bir araya geleceğiz ve kararlar alacağız. Veya kulüp başkanları kendi iradeleri doğrultusunda hareket edecekler.

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Ortak bir görüş ortaya çıkmadı. Bazı başkanlarımızın farklı görüşleri var. Herkesin düşüncesine saygılıyız. TFF futbolun amir kurumu, futbolu yöneten bir kurum. Bu süreçle alakalı son 2-3 yıl içerisinde yaşadığımız sorunları düşününce bir daha buna benzer problemler yaşamamak adına başkanlarımız hassasiyet gösteriyor. Bu da son derece doğal. Değişik fikirler var, bunları da saygıyla karşılıyoruz.

Aday başvuru süresi sona erdikten sonra, kesinleşmiş aday veya adaylar üzerinden cuma günü ve devamında 16 Haziran'a kadar tekrar bir araya gelerek durumu değerlendireceğiz.

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1 yıla yakın görev yapıyorum, son 10 yılda karşılaştığımız sorunların toplamıyla bu 1 yılda yüzleştik. Ne kadar şanssız olduğumun bir göstergesi. Çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Gelirlerin düşmesi, ekonomik sıkıntıların artarak devam etmesi, TFF başkanının istifa etmesi, ondan önce yaşanmış MHK sıkıntısı... Bugün geldiğimiz nokta tecrübe açısından baktığımız zaman pandemi hariç son 10 yılda böylesini hatırlamıyorum. Bugün Türk futbolu için acil ve akılcı çözümler gerekmektedir. Kulüp başkanlarımızın hassas davranması da bu sürecin gereği. Tahmin ediyorum ki söylediğim günlerde yeniden toplanacağız ve gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

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#Kulüpler Birliği#TFF #Ahmet Ağaoğlu

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