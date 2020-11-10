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Haber Giriş: 10.11.2020 - 15:58 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Kulüpler Birliği toplanıyor!

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Son Dakika | Kulüpler Birliği toplanıyor!
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Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı, 11 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'da Conrad İstanbul Bosphorus'ta toplanacak.

Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı, 11 Kasım Çarşamba günü toplanacak.

Koronavirüs pandemisi sürecindeki sosyal mesafe kurallarının sağlıklı şekilde uygulanabilmesi nedeniyle Conrad İstanbul Bosphorus'ta düzenlenecek olan Kulüpler Birliği toplantısı, saat 13:00'da başlayacak.

 

Son Dakika | Kulüpler Birliği toplanıyor

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