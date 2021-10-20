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Son dakika: Kulüpler Birliği - TFF toplantısı sona erdi! Burak Elmas'tan açıklama...

#Kulüpler Birliği#Burak Elmas#TFF
Son dakika: Kulüpler Birliği - TFF toplantısı sona erdi Burak Elmastan açıklama...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kulüpler Birliği ile TFF arasında bugün Riva'da düzenlenen toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın toplantı çıkışındaki açıklamaları şu şekilde:

MHK ve diğer kurulların yapısıyla ilgili sıkıntılarımızdan bahsetmiştik. Bazı gelişmeler oldu fakat son haftalarda birçok takımın hakem standartlarıyla ilgili yaşadığı sıkıntılardan sonra federasyonla görüştük. Umarım bu toplantı sonucunda Türkiye'de tüm kulüplerin mağdur ve şikayetçi olduğu, hakemlerin adil yönetimini sağlamak konusundaki sorunu en kısa zamanda halledebiliriz."

Yabancı hakem konusu, ben toplantıya katıldıktan sonra geçmedi, öncesini bilmiyorum. Sistemin her bacağıyla ilgili konuşuldu. VAR hakemlerinin ayrı olması, gözlemci raporlarının detayları ve atamaların yapılışına kadar bütün detaylar konuşuldu.

MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasıyla ilgili bir talebimiz olmadı ve yabancı hakem konusu da toplantıda konuşulmadı. İsimleri değiştirme konusundaki modeli geçtiğimiz 25-30 yılda denedik. Bozuk bir sistemin başındaki veya orada görevli kişileri değiştirerek sistemin düzelmediğini gördük. Sistemi düzeltip o görevi yürütebilecek liyakattaki kişileri göreve getirmek lazım.

Bizim paylaştığımız hakem verilerini umarım federasyon yapar. Hakem performanslarının, veri performansıyla değerlendirilmesini çok önemli buluyoruz.

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#Kulüpler Birliği#Burak Elmas#TFF

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