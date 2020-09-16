Son Dakika | Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den yayıncı kuruluş ve istifa açıklaması

İşte Mehmet Sepil'in açıklamaları:

"Futbol federasyonu yayıncı kuruluş ile görüşmelerini sürdürüyor. Kulüpler Birliği olarak hep aynı noktadayız, kontrat ne diyorsa hakkımız odur, kontratın gerektirdiği ödemenin yayıncı kuruluş tarafından yapılmasını istiyoruz."

"Bazı ülkelerde ligler başladı ve belirli oranda seyirci alınmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ile görüşüp, en azından statların belirli bölgelerinin, örneğin locaların, kulüplere gelir getirebilmesi için kullanılması talebinde bulunacağız."

"Kulüpler Birliği'nde başkanlık görevi oldukça zorlu bir görev. Sayın başkanlar devre arasına kadar değişimi yapmanın doğru olmadığını takdir ettiler. Devre arasına kadar görevime devam edeceğim. Devre arasında seçimli genel kurul yapacağız."

"Lisans, yabancı sayısı olsun birçok konuda hep kararlar federasyonla son dakikada tartışılıyor. Bu sene, bu sürecin sağlıklı yürüyebilmesi adına, önümüzdeki senenin çalışması şimdiden başlaması için federasyonla iş birliği halindeyiz."

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