Son dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı oyuncu kuralı ve yayın ihalesi açıklaması

Haberin Devamı

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Yabancı oyuncu konusu uzun zamandır gündemimizde. Görüşlerimizi sıklıkla federasyonla paylaşıyoruz. Nihat Özdemir'e de çekincelerimizi ifade etmiştik. 7+4 olarak yabancı kuralının 8+3 olarak bir sene daha devam etmesini talep ediyoruz. Kulüplerimizin sözleşmeli oyuncuları var, bu sözleşmeleri bitirmemiz gerekiyor.

"Servet Yardımcı yayın ihalesini 1,5 ay içinde bitirmek istiyor"

Yayın ihalesi konusunu Servet Yardımcı yönetiyor. İhaleyle ilgili olarak yasal yetki federasyonda. Biz Kulüpler Birliği ve kulüpler olarak görüşlerimizi ve çekincelerimizi ifade ediyoruz. Dün sayın Yardımcı ile görüşmem olmuştu, bunu kulüp başkanlarımızla paylaştım. Onların görüşlerini de Sayın Servet Yardımcı'ya ileteceğim. 1,5 ay içerisinde bu işi sonuçlandırmak istiyor Servet Yardımcı.

Haberin Devamı

"TFF Başkanlığına aday değilim"

TFF Başkanlığına aday olmayı düşünmediğimi daha önce de söylemiştim. İsmim nasıl ve neden gündeme geliyor bilmiyorum.