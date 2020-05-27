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GeriFutbol Son Dakika | Kulüp satın almak isteyen Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı: 'Olmaya yakın'
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Haber Giriş: 27.05.2020 - 20:43,Son Güncelleme:

Son Dakika | Kulüp satın almak isteyen Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı: 'Olmaya yakın'

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Son Dakika | Kulüp satın almak isteyen Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı: 'Olmaya yakın'
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Avrupa'dan kulüp satın almak isteyen Acun Ilıcalı, canlı yayında görüşmeleri ve detayları duyurdu.

CNN TÜRK Instagram hesabında Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, Avrupa'da bir kulüp satın alabileceğini duyurmuştu.

Acun Ilıcalı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube canlı yayınında konu hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'DE GÖRÜŞECEĞİZ"

Fortuna Sittard iddialarını ilk kez doğrulayan Ilıcalı, "Hollanda'da şu an benimle ilgili çok haber çıkıyor. Fortuna Sittard ile ilgileniyorum. Türkiye'ye gelince görüşeceğiz. Olmaya yakın diyebilirim" dedi.

Ilıcalı sözlerini, "Genç yetenekleri keşfederek Türk ve dünya futboluna kazandırmak istiyorum. Böyle bir hayalim var" ifadeleriyle sürdürdü.

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