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Son dakika: Kriz çözüldü, Halil Dervişoğlu da Beşiktaş'a 'Evet' dedi! Anlaşmanın detayları belli oldu

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#Transfer#Beşiktaş#Halil Dervişoğlu
Son dakika: Kriz çözüldü, Halil Dervişoğlu da Beşiktaşa Evet dedi Anlaşmanın detayları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 07:00

Beşiktaş, bonservisine 600 bin Euro ödeyeceği golcüye yılda 800 bin Euro verecek. Halil Dervişoğlu bugün İstanbul’a gelip imza atacak.

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Transferde bombaları peş peşe patlatmaya başlayan Beşiktaş, bir ara Galatasaray’ın da gündemine gelen Halil Dervişoğlu’nu da kadrosuna kattı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in önce alınmasını istediği sonra “Halil, kulübüne Beşiktaş ismini kullanıp arkasından pazarlık yaparsa olmaz. Güvenim sarsılırsa herkese soğuk bakarım” diye tepki gösterdiği milli futbolcu ile anlaşma sağlandı. Halil 3+1 yıllık imza atacak.

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SONRAKi SATIŞTAN DA % 25 PAY

Siyah beyazlılar ilk olarak 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Brentford ile pazarlık masasına otururken, İngiliz yöneticilerle performansa bağlı ödemeleri içeren 600 bin Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay karşılığı anlaştı.

Daha sonra Halil ile nihai bir görüşme yapıldı ve ilk olarak 1 milyon Euro'dan kapıyı açan golcüyle yıllık 800 bin Euro'ya el sıkışıldı. Halil Dervişoğlu’nun bugün İstanbul’a gelerek 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

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KARTAL’IN iLK RAKiBi AUGSBURG

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’da sürdüren Beşiktaş ilk hazırlık maçında bugün ev sahibi ülkeden Augsburg ile karşı karşıya gelecek. Kufstein Arena’da saat 16.00’da başlayacak mücadele S Sport Plus’tan canlı olarak yayınlanacak.

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#Transfer#Beşiktaş#Halil Dervişoğlu

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