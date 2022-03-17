Son Dakika: Kral yaşlanmıyor! Lille - Chelsea maçında Burak Yılmaz tarihe geçti!

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ikinci maçları tamamlanarak çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu

Rövanş mücadeleleri neticesinde rakiplerini eleyen Bayern Münih, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Atletico Madrid, Benfica, Chelsea ve Villarreal çeyrek final bileti aldı.

BURAK YILMAZ'IN GOLÜ YETMEDİ

Chelsea ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden Lille, sahasında Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti. Milli futbolcular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Burak Yılmaz penaltıdan ağları sarstığı Chelsea maçında 90 dakika sahada kalırken; Fransız temsilcisinde top koşturan bir diğer milli futbolcumuz Zeki Çelik ise yaşadığı sakatlık sonrasında 58. dakikada yerini Timothy Weah'a bıraktı.

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GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz sezon Lille'in yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, Fransız temsilcisinin yeni teknik direktörü Jocelyn Gourvennec ile yıldızı barışmamasına rağmen gollerine devam ediyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 33 resmi müsabakada 7 kez rakip fileleri sarsan Burak Yılmaz, 5 de asist yapma başarısı gösterdi. Deneyimli golcü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maça 3 gol sığdırdı. Böylece kariyerinde toplam 13 Devler Ligi golüne ulaşmış oldu.

KRAL TARİHE GEÇTİ

Opta'nın verilerine göre; Burak Yılmaz (36 yaş 244 gün), Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sonrası eleme turlarında Ryan Giggs (37y 148g) ve Paolo Maldini’nin (36y 333g) ardından gol atan en yaşlı oyuncu oldu. Deneyimli golcü ayrıca attığı bu golle Devler Ligi'nin en yaşlı Türk golcüsü oldu.

Lille'nin Devler Ligi'ne deva ettiği gecede bir başka istatistiğe daha adını yazdıran Burak Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde Chelsea'ye gol atan dördüncü Türk oyuncu oldu.

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Arda Turan (Atletico Madrid)

Colin Kazım-Richards (Fenerbahçe)

Sergen Yalçın (Beşiktaş)





ARDA TURAN'I GERİDE BIRAKTI

Diğer yandan Burak Yılmaz 3 gole ulaşarak Devler Ligi'nde 2 gollü Arda Turan'ı geride bıraktı ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'dan itibaren eleme turlarında en çok gol atan Türk futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda alınan sonuçlar şöyle:

Bayern Münih: 7 - Salzburg: 1 (1-1)

Liverpool: 0 - Inter: 1 (2-0)

Manchester City: 0 - Sporting Lizbon: 0 (5-0)

Real Madrid: 3 - Paris Saint-Germain: 1 (0-1)

Manchester United: 0 - Atletico Madrid: 1 (1-1)

Ajax: 0 - Benfica: 1 (2-2)

Lille: 1 - Chelsea: 2 (0-2)

Juventus: 0 - Villarreal: 3 (1-1)

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BURAK YILMAZ'IN LILLE İLE ŞAMPİYONLUĞA GİDEN HİKAYESİ