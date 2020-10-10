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GeriBasketbol Son Dakika | Koronavirüse yakalanan eski basketbolcu Nikola Pekovic hastaneye kaldırıldı! Durumu ciddi...
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Basketbol
Haber Giriş: 10.10.2020 - 13:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Koronavirüse yakalanan eski basketbolcu Nikola Pekovic hastaneye kaldırıldı! Durumu ciddi...

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Son Dakika | Koronavirüse yakalanan eski basketbolcu Nikola Pekovic hastaneye kaldırıldı! Durumu ciddi...
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Koronavirüse yakalanan Karadağlı eski basketbolcu Nikola Pekovic, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Spor Arena Dış Haber | Sırbistan basınında yer alan haberde geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan 34 yaşındaki eski basketbolcu Nikola Pekovic'in hastaneye kaldırıldığı, durumunun ise ciddi olduğu ifade edildi.

Karadağ Basketbol Milli Takımı'nın menajerliğini yapan Pekovic'in iki akciğerinde de iltihaplanma olduğu ve solunum cihazı yardımıyla nefes aldığı belirtildi.

Nikola Pekovic 2010 - 2016 arası NBA'de Minnesota Timberwolves forması giymişti.

Son Dakika | Koronavirüse yakalanan eski basketbolcu Nikola Pekovic hastaneye kaldırıldı Durumu ciddi...

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