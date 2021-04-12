MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriSon dakika: Koronavirüs vakaları 5'e yükselen Fenerbahçe Opet, VakıfBank maçına çıkacak mı?
GeriVoleybol Son dakika: Koronavirüs vakaları 5'e yükselen Fenerbahçe Opet, VakıfBank maçına çıkacak mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Voleybol
Haber Giriş: 12.04.2021 - 16:13 | Son Güncelleme:

Son dakika: Koronavirüs vakaları 5'e yükselen Fenerbahçe Opet, VakıfBank maçına çıkacak mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Koronavirüs vakaları 5'e yükselen Fenerbahçe Opet, VakıfBank maçına çıkacak mı?

Fenerbahçe Opet'te 3 olan pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi. Sarı-lacivertli takım, buna rağmen final serisinin ikinci maçında VakıfBank karşısına çıkacak.

Süleyman Arat - Spor Arena - Misli.com Sultanlar Ligi final serisinde VakıfBank ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin artan koronavirüs vakaları sebebiyle maça çıkmayacağı iddia edilmişti.

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; 5 oyuncuda pozitif vaka çıkmasına rağmen Sarı-lacivertli takım, final maçına kadrosunda kullanabileceği oyuncularla çıkacak.

VE FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı lacivertli kulüp gelişmeyi doğrulayarak toplamda 5 sporcunun karantina süreçlerinin devam ettiğini bu açıklamayla vurguladı:

"Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızda semptom gösteren 2 sporcumuzun bugün yeniden yapılan test sonucu pozitif sonuçlanmış olup, toplamda 5 sporcumuzun tedavi ve karantina süreçleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

İki takım arasındaki karşılaşma 13 Nisan Salı 19.30'da Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Son dakika: Koronavirüs vakaları 5e yükselen Fenerbahçe Opet, VakıfBank maçına çıkacak mı

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi