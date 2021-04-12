Son dakika: Koronavirüs vakaları 5'e yükselen Fenerbahçe Opet, VakıfBank maçına çıkacak mı?
Fenerbahçe Opet'te 3 olan pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi. Sarı-lacivertli takım, buna rağmen final serisinin ikinci maçında VakıfBank karşısına çıkacak.
Süleyman Arat - Spor Arena - Misli.com Sultanlar Ligi final serisinde VakıfBank ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin artan koronavirüs vakaları sebebiyle maça çıkmayacağı iddia edilmişti.
Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; 5 oyuncuda pozitif vaka çıkmasına rağmen Sarı-lacivertli takım, final maçına kadrosunda kullanabileceği oyuncularla çıkacak.
VE FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Sarı lacivertli kulüp gelişmeyi doğrulayarak toplamda 5 sporcunun karantina süreçlerinin devam ettiğini bu açıklamayla vurguladı:
"Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızda semptom gösteren 2 sporcumuzun bugün yeniden yapılan test sonucu pozitif sonuçlanmış olup, toplamda 5 sporcumuzun tedavi ve karantina süreçleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
İki takım arasındaki karşılaşma 13 Nisan Salı 19.30'da Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak.
10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...