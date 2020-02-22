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Haber Giriş: 22.02.2020 - 16:23,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Koronavirüs şüphesiyle Ascoli - Cremonese maçı ertelendi!

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Son Dakika | Koronavirüs şüphesiyle Ascoli - Cremonese maçı ertelendi!
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İtalya Serie B'de bugün oynanması gereken Ascoli - Cremonese maçı koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelendi.

Spor Arena Dış Haberler | Dünya genelinde yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs, İtalya'da spor müsabakalarını da etkiledi.

İtalya Serie B'de bugün saat 17.00'da oynanması gereken Ascoli - Cremonese müsabakası, koronavirüs şüphesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Karşılaşmanın oynanacağı Lombardia bölgesinde koronavirüs vakaları görülmüş ve alınan önlemlerin yetersiz olduğuna kanaat getirilmişti.

Mücadelenin yeni tarih ve saatine ilişkin federasyondan henüz bir açıklama gelmedi.

İtalya'da şu ana dek Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki 42 amatör müsabaka ve bir Serie C maçı, virüs tehditi sebebiyle ertelenmiş durumda.

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Son Dakika | Koronavirüs şüphesiyle Ascoli - Cremonese maçı ertelendi

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