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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.02.2020 - 10:50,Son Güncelleme:/

Son dakika | Koronavirüs nedeniyle Serie A'da 3 maç ertelendi

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Son dakika | Koronavirüs nedeniyle Serie A'da 3 maç ertelendi
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İtalya'da Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki bugün yapılacak tüm spor etkinliklerinin askıya alınmasıyla bu bölgelerde oynanması planlanan Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari ve Inter-Sampdoria maçları ertelendi.

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugün oynanması planlanan 3 maç ertelendi.

Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki bugün yapılacak tüm spor etkinliklerinin askıya alınmasıyla bu bölgelerde oynanması planlanan Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari ve Inter-Sampdoria maçları başka bir tarihte yapılacak.

Sivil Savunma Direktörü Angelo Borrelli, dün yaptığı basın toplantısında şu ana kadar Kovid-19 salgınının İtalya'da toplam 79 kişide görüldüğünü, bunlardan 2'sinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin Roma'da taburcu edildiğini, 76'sının durumunun ise pozitif olduğunu bildirmişti.

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Son dakika | Koronavirüs nedeniyle Serie Ada 3 maç ertelendi


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