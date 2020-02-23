Son dakika | Koronavirüs nedeniyle Serie A'da 3 maç ertelendi

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugün oynanması planlanan 3 maç ertelendi.

Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki bugün yapılacak tüm spor etkinliklerinin askıya alınmasıyla bu bölgelerde oynanması planlanan Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari ve Inter-Sampdoria maçları başka bir tarihte yapılacak.

Sivil Savunma Direktörü Angelo Borrelli, dün yaptığı basın toplantısında şu ana kadar Kovid-19 salgınının İtalya'da toplam 79 kişide görüldüğünü, bunlardan 2'sinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin Roma'da taburcu edildiğini, 76'sının durumunun ise pozitif olduğunu bildirmişti.