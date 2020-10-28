Son dakika | Koronavirüs nedeniyle ertelenen Euroleague maçlarının yeni tarihleri açıklandı!
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmaların oynanacağı tarihler belli oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in Fransız ekibi ASVEL'i ağırlayacağı müsabaka 8 Aralık Salı günü oynanacak.
Ertelenen maçların yeni tarihleri şu şekilde:
- ASVEL-Panathinaikos (3. hafta): 1 Aralık Salı
- ASVEL-Kızılyıldız mts (4. hafta): 11 Kasım Çarşamba
- Valencia-Zenit (4. hafta): 8 Aralık Salı
- Zenit-AX Armani Exchange Milan (5. hafta): 11 Kasım Çarşamba
- Anadolu Efes-ASVEL (5. hafta): 8 Aralık Salı
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