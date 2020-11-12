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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 14:41 | Son Güncelleme:

Son dakika koronavirüs haberleri | Gaziantep FK'da 2 pozitif vaka! 1'i futbolcu...

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Son dakika koronavirüs haberleri | Gaziantep FK'da 2 pozitif vaka! 1'i futbolcu...
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Rutin Kovid-19 testinde, bir futbolcumuzun ve bir personelimizin sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcu ile personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

 

Son dakika koronavirüs haberleri | Gaziantep FKda 2 pozitif vaka 1i futbolcu...

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