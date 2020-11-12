AA
Son Güncelleme:
Son dakika koronavirüs haberleri | Gaziantep FK'da 2 pozitif vaka! 1'i futbolcu...
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Rutin Kovid-19 testinde, bir futbolcumuzun ve bir personelimizin sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcu ile personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle