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GeriFutbol Son Dakika | Koronavirüs, genç futbolcuyu öldürüyordu! Sörloth'un takım arkadaşı açıkladı...
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Haber Giriş: 12.12.2020 - 10:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Koronavirüs, genç futbolcuyu öldürüyordu! Sörloth'un takım arkadaşı açıkladı...

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Son Dakika | Koronavirüs, genç futbolcuyu öldürüyordu! Sörloth'un takım arkadaşı açıkladı...
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Bundesliga takımlarından Red Bull Leipzig'in Güney Koreli futbolcusu Hee-Chan Hwang, koronavirüs hakkında itiraflarda bulundu.

Spor Arena Dış Haber | Leipzig'in Güney Koreli futbolcusu Hee-Chan Hwang, koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından bir türlü kendine gelemedi. 24 yaşındaki futbolcunun bir süre daha oynaması da beklenmiyor.

Koreli futbolcunun durumunun ciddi olduğunu ise teknik direktörü Julien Nagelsmann açıkladı.

Nagelsmann, genç futbolcu hakkında ''Hee-Chan Hwang, çok güçlü semptonlar yaşıyor. Bana ilk 7 gün içinde neredeyse öleceğini söyledi. Durumu pek iyi değildi.'' diye konuştu.

Son Dakika | Koronavirüs, genç futbolcuyu öldürüyordu Sörlothun takım arkadaşı açıkladı...

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