Son Dakika | Koronavirüs Formula 1'i de vurdu! Resmi açıklama geldi...

Formula 1 Çin Grand Prix'i organizatörler tarafından iptal edildi.



19 Nisan'da yapılması planlanan Çin Grand Prix'si, bugün yapılması planlanan açıklamayla birlikte resmen ertelendi. Son haftalarda ortaya çıkan Koronavirüsün patlak vermesi ve yayılmasıyla bu organizasyon da iptal edildi.

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