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Futbol
Haber Giriş: 12.02.2020 - 15:24,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Koronavirüs Formula 1'i de vurdu! Resmi açıklama geldi...

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Son Dakika | Koronavirüs Formula 1'i de vurdu! Resmi açıklama geldi...

Formula 1'de 19 Nisan'da koşuşacak Çin Grand Prix'si ileri bir tarihe ertelendi.

Formula 1 Çin Grand Prix'i organizatörler tarafından iptal edildi.

19 Nisan'da yapılması planlanan Çin Grand Prix'si, bugün yapılması planlanan açıklamayla birlikte resmen ertelendi. Son haftalarda ortaya çıkan Koronavirüsün patlak vermesi ve yayılmasıyla bu organizasyon da iptal edildi.

Detaylar geliyor...

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