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Son Dakika: Koreli Jin-ho Jo Fenerbahçe'de! Kim Min Jae sonrası ikinci transfer...

#Fenerbahçe#Fenerbahçe Transfer#Fenerbahçe Transfer Haberleri
Son Dakika: Koreli Jin-ho Jo Fenerbahçede Kim Min Jae sonrası ikinci transfer...

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı ve Güney Kore Ligi takımlarından Jeonbuk Hyundai U-18'de forma giyen Jin-ho Jo'yu transfer etti.

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Bu sezon ligde istediğini bulamayan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Sarı lacivertliler, Güney Kore Ligi takımlarından Jeonbuk Hyundai U-18'de forma giyen Jin-ho Jo'yu transfer etti.

Kore basınında yer alan haberlerde "wonderkid" olarak görülen 18 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye bonservisiyle birlikte transfer olduğu yazıldı.

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Öte yandan Avrupa'ya gitmek istediğini yönetime belirten oyuncuya Almanya, Danimarka ve Portekiz'den de teklifler geldiği ancak Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe'yi seçtiği ifade edildi.

Güney Kore U-18 Ligi'nde 7 maça çıkan merkez orta saha oyuncusu, 1 gol kaydetti.

Oyuncu İstanbul'a gelip takıma katıldı.

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Transfer#Fenerbahçe Transfer Haberleri

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