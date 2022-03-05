Son Dakika: Koreli Jin-ho Jo Fenerbahçe'de! Kim Min Jae sonrası ikinci transfer...

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Bu sezon ligde istediğini bulamayan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Sarı lacivertliler, Güney Kore Ligi takımlarından Jeonbuk Hyundai U-18'de forma giyen Jin-ho Jo'yu transfer etti.

Kore basınında yer alan haberlerde "wonderkid" olarak görülen 18 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye bonservisiyle birlikte transfer olduğu yazıldı.

Öte yandan Avrupa'ya gitmek istediğini yönetime belirten oyuncuya Almanya, Danimarka ve Portekiz'den de teklifler geldiği ancak Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe'yi seçtiği ifade edildi.

Güney Kore U-18 Ligi'nde 7 maça çıkan merkez orta saha oyuncusu, 1 gol kaydetti.

Oyuncu İstanbul'a gelip takıma katıldı.