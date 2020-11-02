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Haber Giriş: 02.11.2020 - 13:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Koray Günter'in koronavirüs test sonucu negatife döndü!

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Son Dakika | Koray Günter'in koronavirüs test sonucu negatife döndü!
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İtalya'da Hellas Verona forması giyen Koray Günter'in son yapılan koronavirüs test sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

Serie A takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman futbolcusu Koray Günter'in son yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığın ve hastalığı atlattığını açıkladı.

Koray Günter'in 11 Ekim'de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

Son Dakika | Koray Günterin koronavirüs test sonucu negatife döndü

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