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Son Dakika | Koray Günter'in koronavirüs test sonucu negatife döndü!
İtalya'da Hellas Verona forması giyen Koray Günter'in son yapılan koronavirüs test sonucunun negatif çıktığı açıklandı.
Serie A takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman futbolcusu Koray Günter'in son yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığın ve hastalığı atlattığını açıkladı.
Koray Günter'in 11 Ekim'de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.
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