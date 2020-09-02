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Son Dakika | Koray Günter resmen Hellas Verona'da!
İtalya Serie A ekibi Hellas Verona, geçtiğimiz sezon Genoa'dan kiraladığı Koray Günter'in bonservisini aldı ve 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Koray Günter'in bonservisi Genoa'daydı. Geçen sezon Koray'ı kiralık olarak kadrosunda bulunduran Hellas Verona, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisini de aldı.
Koray Günter, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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