Son Dakika | Koray Günter resmen Hellas Verona'da!

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Koray Günter'in bonservisi Genoa'daydı. Geçen sezon Koray'ı kiralık olarak kadrosunda bulunduran Hellas Verona, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisini de aldı.

Koray Günter, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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