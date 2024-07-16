Son dakika: Kopenhag, Galatasaray'ın ilgisini resmen açıkladı: 'Oyuncumuz Elias Jelert'e teklif yapıldı ama...'

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Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Tecrübeli çalıştırıcının talepleri doğrultusunda transfer harekatını sürdüren Galatasaray, şu ana kadar Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech'i kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ DOĞRULANDI

Sarı - kırmızılıların teklif yaptığı bir diğer isim daha ortaya çıktı. Kopenhag, Galatasaray'dan gelen teklifi açıkladı.

Danimarka ekibi, 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Elias Jelert için Galatasaray'ın teklifini doğruladı.

İşte Kopenhag'dan yapılan açıklama:

"Oyuncumuz Elias Jelert'e Galatasaray'ın teklif yaptığına ilişkin basında dolaşan haberleri doğruluyoruz. Taraflar arasında henüz kesin bir anlaşma yok, kesin bir anlaşmaya varacağız diye bir durum da söz konusu değil. Kesin bir anlaşma olursa şirketimiz bunun duyurusunu mutlaka yapacaktır."

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GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Kopenhag formasıyla 45 resmi maça çıkan Jelert, 1 asist yapma başarısı gösterdi.