Son Dakika: Konyasporlu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi Avrupa basınında! "Türk futbolu yasını tutuyor"

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Ankara'ya doğru yolculuk yaptığı esnada aracının kontrolünü kaybeden ve uçurumdan yuvarlanarak yaklaşık 135 metre sürüklenen Konyaspor'un milli stoperi Ahmet Çalık, olay yerinde hayatını kaybetti.

27 yaşındaki futbolcunun ölümü Türk futbolunu derinden etkilerken, Avrupa basını da kazaya geniş yer ayırdı.

Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

135 METRE SÜRÜKLENDİ

Ahmet Çalık’ın hayatını kaybettiği kazanın ardından olay yerindeki inceleme tamamlandı. Kazanın ardından aracın yaklaşık 135 metre sürüklendiği belirlendi. Hurdaya dönen araç çekici ile otoparka kaldırıldı.

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Kaza sonrası olay yerine giden bölge halkından Zeki Uğur, "Bizim kaza olunca haberimiz oldu. Onun yanında başka bir araçla seyir halinde olan başka bir arkadaş, çok süratli olduğunu söyledi. ’Gözümün önünde beni geçmesiyle uçuruma gidip takla atmaya başladı’ dedi. Kazadan sonra uzağa fırlamış" dedi. Kenan Yıldırım da, kazanın ardından olay yerine gittiğini belirterek, "Ambulans ekipleri cenazenin başındaydı. Allah rahmet eylesin, bizi yaklaştırmadılar. Araba pert olmuş. Her şeyi gitmiş arabanın. Hızlı olmasaydı araç o hale gelmezdi" diye konuştu.

AVRUPA BASINI GENİŞ YER AYIRDI

Başarılı savunma oyuncusunun hayatını kaybedişi, Avrupa basınında da geniş yer buldu.

Gazeteler ve internet siteleri, Ahmet Çalık'ın vefatını "Türk futbolu onun yasını tutuyor" diyerek sayfalarına taşıdılar.

İşte Ahmet Çalık'la ilgili yayınlanan haberler;

Daily Mail: 27 yaşındaki milli oyuncu Ahmet Çalık, izinli olduğu gün nikah işlemlerini halletmek için çıktığı yolda kaza yaptı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmet Çalık kazayı tek başına yaptı ve sağlık ekipleri olay yerinde öldüğünü teyit etti.

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Mirror: Türk futbolcu Ahmet Çalık, sabah saatlerinde Ankara'ya giderken yaptığı kaza sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

The Sun: Türkiye Milli Takımı ve Konyaspor'un yıldızı, otoyolda yaptığı korkunç kaza sonrası yaşamını yitirdi.

BBC: Konyaspor'da oynayan ve 3 yıl Galatasaray forması da giyen Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

De Telegraaf: Türk futbolu derin bir yasta... 8 kez milli olan Ahmet Çalık, trafik kazası nedeniyle 27 yaşında hayatını kaybetti.

Voetbal Primeur: Türk futbol dünyası, Ahmet Çalık'ın ölümü ile sarsıldı. Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın yası tutuluyor.

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Voetbal International: Türk futbolu, Ahmet Çalık'ın yasını tutuyor.

AS: Türkiye'de trajedi! Milli futbolcu, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Marca: Konyaspor'un 27 yaşındaki savunma oyuncusu, otoyolda yaptığı kaza sonucu yaşamını yitirdi. Sağlık görevlileri kaza yerine gidip müdahale etmek istedi ancak hiçbir şey yapamadılar.

La Gazzetta dello Sport: Türk futbolunda yas. Ahmet Çalık, 27 yaşında trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Tuttomercato: Türkiye'de trajedi! Konyaspor'un stoperi trafik kazasında yaşamını yitirdi.