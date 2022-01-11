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Son dakika... Spor dünyasını yıkan ölüm... Konyasporlu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

#Ahmet Çalık#Konyaspor#Futbolcu
Son dakika... Spor dünyasını yıkan ölüm... Konyasporlu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Süper Lig ekibi Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Spor camiasını şoke eden ölüm haberi. Konyaspor'un savunma oyuncusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 1994 doğumlu stoperin geçirdiği kazaya ilişkin detaylar birazdan...

AHMET ÇALIK'IN FUTBOL KARİYERİ

26 Şubat 1994 tarihinde Ankara’da Yenimahalle’de dünyaya gelen Ahmet Çalık, Gençlerbirliği'ndeki performansıyla tanındı. Ahmet Çalık yılından Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı. 1 Temmuz 2011 tarihinde G.Birliği U21 takımında oynamaya başladı. 2012-2013 sezonunda, 21 Nisan 2013 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez A takım forması giydi.

Millî takım kariyeri:

17 yaş altı millî takımdan itibaren sıklıkla millî takımlara çağrılan Ahmet, 3 kez Türkiye U-16, 14 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18 16 kez Türkiye U-19 ve 6 kez de Türkiye U-20 forması olmak üzere toplam 45 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 3 gol kaydetti.

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17 yaş altı millî takımla 2010 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılan Ahmet'in de yer aldığı Türkiye, yarı finalde İspanya tarafından elendi. 20 yaş altı millî takımla 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılan Ahmet, Son 16'ya kalma başarısını yakaladı. Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı formasını da ilk kez 2009 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamındaki Malta U-21 maçında giydi.

Son dakika... Spor dünyasını yıkan ölüm... Konyasporlu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Türkiye Millî Futbol Takımı formasını da ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi.

Ahmet Çalık, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın EURO 2016'ya gidecek nihai kadrosuna da seçildi.

Ahmet Çalık Altyapı Kariyeri :

2004–2011 - Gençlerbirliği

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2011- ----- - Gençlerbirliği

Ahmet Çalık Millî Takım Kariyeri :

2010 - Türkiye U-16

2010-2011 - Türkiye U-17

2011-2012 - Türkiye U-18

2012-2013 - Türkiye U-19

2012-2014 - Türkiye U-20

2013- ------ - Türkiye U-21

2015- ------ - Türkiye

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#Ahmet Çalık#Konyaspor#Futbolcu

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