Son Dakika: Konyaspor'dan Beşiktaş'a karşı tarihi galibiyet! Süper Lig'in ilk yarısında zirve Anadolu'nun...

Haberin Devamı

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'un, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği maç tarihe geçerken Süper Lig'in ilk yarısına Anadolu ekipleri damga vurdu.

Beşiktaş, sakatlığı süren N’Koudou, Mert, Necip ve Alex Teixeira ve cezalı Rosier’den yoksun bir şekilde sahaya çıktı. Konyaspor'da ise kart cezalıları Ahmet Çalık, Serdar Gürler ve sakatlığı süren Oğulcan kadroya yer almadı.

Siyah- beyazlı ekipte Göztepe maçında gördüğü kırmızı Rosier’in yerine Umut forma giydi. Konyaspor da eksik oyuncuların yerine Adil, Michalak, M’Poku kadroda yer aldı.

TARİHE GEÇEN GALİBİYET

Mücadele büyük bir çekişmeye sahne olurken ev sahibi ekipte Ahmed Hassan, 90. dakikada sahneye çıkarak takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Maçın ardından Konyaspor cephesi büyük bir sevinç yaşarken, alınan bu galibiyet tarihe geçti. Opta'nın verilerine göre Konyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Beşiktaş'ı kendi evinde üst üste 2 kez mağlup etmiş oldu.

Ayrıca Konyaspor, galibiyet serisini 4'e çıkararak Süper Lig'deki en uzun galibiyet serisini tekrar etmeyi başardı.

Haberin Devamı

SÜPER LİG'DE ZİRVE ANADOLU'NUN!

Bugün oynanan karşılaşmalarla Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. 19 hafta sonunda ligin zirvesine Anadolu ekipleri damga vurdu.

Oynadığı 19 maçta 14 galibiyet alan ve 46 puan toplayan Trabzonspor ilk yarıyı lider tamamlarken, İttifak Holding Konyaspor 39 puanla 2. sırada yer aldı. Ligin 3. sırası ise, 33 puanlı Medipol Başakşehir'in oldu.

Gözden Kaçmasın Beşiktaş'ta Miralem Pjanic şoku Haberi görüntüle

3 BÜYÜKLER İLK 3'TE YOK

Süper Lig'in ilk yarısında 3 büyükler hayal kırıklığı yaşadı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, ilk yarıyı ilk 3'ün dışında tamamlarken, sıralamadaki en iyi yer Fenerbahçe'ye ait oldu.

Sarı-lacivertli takım, topladığı 32 puanla Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 4. sırada tamamladı. Beşiktaş 28 puanla 7. sırada yer alırken, Galatasaray ise 27 puan alarak ilk yarıda kendini 10. sırada yer buldu.

Ligin son 4 sırasında 17 puanla Çaykur Rizespor, 15'er puanla ise Kasımpaşa, Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor yer aldı.