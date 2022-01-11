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Son Dakika: Konyaspor'dan Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı

#Konyaspor#Ahmet Çalık#Kaza

İttifak Holding Konyaspor, bu sabah geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık için paylaşımda bulundu.

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Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, bu sabah geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun." denildi.

Son Dakika: Konyaspordan Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı

KAZA NASIL OLDU?

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi.

Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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