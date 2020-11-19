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DHA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 14:46 | Son Güncelleme:

Son dakika | Konyaspor’da Sehic ve Shengelia koronavirüse yakalandı!

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Son dakika | Konyaspor’da Sehic ve Shengelia koronavirüse yakalandı!
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Konyaspor’da kaleci İbrahim Sehic ile orta saha oyuncusu Levan Shengelia, milli maçlar için gittiği ülkelerinde koronavirüse yakalandı. 2 futbolcunun tedavilerinin ülkelerinde devam ettiği öğrenilirken daha önce koronavirüse yakalanan Ömer Ali Şahiner ile Ahmet Çalık’ın iyileştiği, ancak bu hafta Kasımpaşa maçında forma giyip, giyemeyeceklerinin netlik kazanmadığı belirtildi.

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Kasımpaşa ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, talihsizlikleri devam ediyor.

Koronavirüse yakalanan oyunculardan Ömer Ali Şahiner ile Ahmet Çalık iyileşirken, bu kez de milli takım maçları için ülkelerine giden kaleci Sehic ve sağ kanat oyuncusu Shengelia’nın koronavirüse yakalanması şokunu yaşıyor.

İki oyuncunun tedavilerinin ülkelerinde devam ettiği belirtilirken, Ömer Ali Şahiner ve Ahmet Çalık’ın da bu hafta forma giyip, giyemeyeceğinin netlik kazanmadığı öğrenildi.

İsmail Kartal: Bütün planlarımız tuttuİttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7 tane sakat ve hasta oyuncuları olduğunu ve mücadelede paniklemediklerini dile getirerek, "Sonsuz bir güvenim var. Biz Konyaspor olarak ben her maça kazanmak için çıkıyoruz. İyi futbol için oyuncuları motive ediyorum. Hafta başından beri oyuncularımı çok motive ettim. Fenerbahçe'yi çok iyi analiz ettik. Özellikle 3'üncü bölgede Fenerbahçe'nin çok fazla baskı yapmadığını biliyorduk. Fenerbahçe'yi üzerimize çekerek sürekli geriden oyun kurup, takım boyunu uzatıp, arkadaki boşlukları değerlendirip sonuç almak istiyorduk ve bu plan tuttu" dedi.
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Öte yandan sakat oyuncularla da mücadele eden yeşil beyazlı ekipte Eduok, Anicic ve Volkan’ın sakatlıkları sürüyor.

 

Son dakika | Konyaspor’da Sehic ve Shengelia koronavirüse yakalandı

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