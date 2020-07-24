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GeriFutbol Son Dakika | Konyaspor’da Jonsson ile yollar ayrıldı
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DHA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 20:20,Son Güncelleme:

Son Dakika | Konyaspor’da Jonsson ile yollar ayrıldı

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Son Dakika | Konyaspor’da Jonsson ile yollar ayrıldı
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İttifak Holding Konyaspor, Danimarkalı 27 yaşındaki oyuncusu Jens Jonsson ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yeşil beyazlı ekibin resmi internet sitesi tarafından yapılan açıklamada, "Emeklerin, fedakarlığın, iş disiplinin, aidiyetin, şehre, taraftara, formana saygın için sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki seni tanıdık, iyi ki seninle kader birliği yaptık... Bundan sonraki kariyerinde gönülden başarılar diliyoruz" denildi.

Danimarkalı futbolcu yeşil beyazlı forma altında çıktığı 119 maçta 6 gol atıp 3 de asist yaptı.

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