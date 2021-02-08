Son Güncelleme:
Son Dakika: Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi!
İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle