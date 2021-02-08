Son Dakika: Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi!

İŞTE O AÇIKLAMA

Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

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