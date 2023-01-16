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Son dakika: Konyaspor'da İlhan Palut sonrası Arda Turan sesleri

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#Transfer#Arda Turan#Konyaspor
Son dakika: Konyasporda İlhan Palut sonrası Arda Turan sesleri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 20:53

Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor, Teknik Direktör İlhan Palut ile yollarını ayırırken yeni hoca adayları arasında Arda Turan'ın ismi de gündeme geldi.

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Süper Lig ekibi Konyaspor, beklenmedik bir karara imza atarak Teknik Direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdığını açıkladı. 

Konyaspor'da yeni teknik adam arayışları hız kazanırken futbolculuk kariyerini sonlandıran ve hocalık için ekibini oluşturan Arda Turan da gündeme geldi. 

'HAZIRIM' MESAJI VERMİŞTİ

Arda Turan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, teknik ekibini oluşturduğunu kaydederken "Bir sistem hocası olmak istiyorum. Bir ekol hocası olmak istiyorum. Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim" sözleriyle göreve hazır olduğunun mesajını vermişti.

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SÜPER LİG'DE GENÇ HOCALAR ZAMANI

Süper Lig'de kısa süre önce futbolcu olarak oynamış birçok futbol adamı teknik direktörlüğe başladı.

Sürpriz bir şekilde emeklilik kararı alan Nuri Şahin, Antalyaspor'a teknik direktör olurken Emre Belözoğlu ise önce Fenerbahçe daha sonra Başakşehir'in başına geçti.

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Yine yakın zamanda futbolculuk kariyerlerini sonlandıran isimlerden Volkan Demirel, Süper Lig ekibi Hatayspor'u çalıştırırken Selçuk İnan ise Kasımpaşa'nın hocalığını üstlendi.

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#Transfer#Arda Turan#Konyaspor

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