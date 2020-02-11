Son Dakika | Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi resmiyet kazandı

Teknik direktör Aykut Kocaman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Konyaspor’da yeni teknik direktör Bülent Korkmaz oldu.



İLK TERCİH ÜNAL KARAMAN İLE ANLAŞILAMADI



Kocaman’ın ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüpte gündeme ilk olarak Ünal Karaman geldi. Kulüp yöneticileri, Trabzonspor’dan ayrılan ve aslen Konyalı olan Karaman ile dün bir görüşme yaptı, ancak anlaşma sağlanamadı.



Diğer alternatiflere yönelen yönetim, son olarak Antalyaspor’u çalıştıran Bülent Korkmaz ile bugün masaya oturdu. Yönetim ile Bülent Korkmaz arasında anlaşma sağlandı. Korkmaz’ın Konya’ya gelerek kendisini yeşil beyazlı kulubü bağlayan 1.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.İttifak Holding Konyaspor, Aykut Kocaman’dan boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz’ı getirdi. Yeşil-beyazlılar, tecrübeli teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Zidane ve Bale'in Real formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde attıkları benzer müthiş iki golü izliyoruz...





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!