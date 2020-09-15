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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 12:17 | Son Güncelleme:

Son dakika | Konyaspor'da bir istifa daha! Kulüp menajeri Seçkin Özdil...

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Son dakika | Konyaspor'da bir istifa daha! Kulüp menajeri Seçkin Özdil...
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Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

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Kulüpten yapılan açıklamada, Özdil'in kariyer planlanması ve hedefleri doğrultusunda İttifak Holding Konyaspor'dan ayrılmak istediği belirtildi.

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Açıklamada, "Kulübümüze 10 yıldan bu yana başarılı bir şekilde hizmet eden, hizmet süresi içinde aidiyeti, iş disiplini, profesyonelliği başta olmak üzere birçok konuda gece gündüz mesai mefhumu olmaksızın çalışan, kulübümüze büyük katkılar sağlayan, camiamızın da takdirini, sevgisini kazanmış Seçkin Özdil'e özverisi ve emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Özdil'e kariyer planlamasında başarı dileklerinde bulunulan açıklamada, "Sayın Özdil'in, hedeflerine ulaşmasını canı gönülden temenni ediyoruz." denildi.

 

Son dakika | Konyasporda bir istifa daha Kulüp menajeri Seçkin Özdil...

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