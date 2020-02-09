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GeriFutbol Son Dakika | Konyaspor'da Aykut Kocaman'ın yerine Ünal Karaman sesleri
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Futbol
Haber Giriş: 09.02.2020 - 14:37,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Konyaspor'da Aykut Kocaman'ın yerine Ünal Karaman sesleri

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Son Dakika | Konyaspor'da Aykut Kocaman'ın yerine Ünal Karaman sesleri

Aykut Kocaman ile yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor, listesinin ilk sırasına Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ünal Karaman'ı dahil etti.

Konyaspor, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına hız vermeden başladı.

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Konyaspor'un Trabzonspor'dan ayrılan Ünal Karaman ile görüşmeye başladığı belirtildi.

Konyaspor'da en ciddi aday Ünal Karaman olarak gözükürken tecrübeli teknik adamın alternatifinin ise Tolunay Kafkas olacağı kaydedildi.

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