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Son Dakika: Konyaspor yeni teknik direktörünü hemen buldu! Arda Turan, Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman derken...

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#Transfer#Konyaspor#Arda Turan
Son Dakika: Konyaspor yeni teknik direktörünü hemen buldu Arda Turan, Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman derken...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 08:50

Konyaspor, İlhan Palut’un yerine en son Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan takımını çalıştıran Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllığına anlaştı.

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Süper Lig'de geçen sezonun flaş ekibi olan, sezon sonunda 68 puanla 3. sırada yer alan Konyaspor tüm futbolseverlerin takdirini kazanmıştı. Hem sahada oynanan futbol hem de teknik direktör İlhan Palut'un yükselişi dikkat çekmişti.

Yeni sezona da büyük umutlarla başlayan Yeşil-Beyazlılar ilk 8 haftada sadece Galatasaray 'a kaybetmiş ve üst sıralara tırmanmıştı. Ancak sonrasında işler pek de istenildiği gibi gitmedi. Anadolu Kartalı özellikle son 10 maçta sadece 1 kez kazanınca teknik direktör İlhan Palut bir hayli eleştirildi.

Cumartesi günü Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet Palut'un da sonu oldu. Konyaspor, tecrübeli hocayla yolların ayrıldığını duyurdu. Başarılı çalıştırıcı, Yeşil-Beyazlılar'ın başında çıktığı 81 maçta 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet alarak 1.64 puan ortalaması yakaladı.

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AYKUT KOCAMAN, SERGEN YALÇIN, İSMAİL KARTAL, ARDA TURAN DERKEN...

Tecrübeli hocayla yolların ayrılması sonrasında Konyaspor'da gözler takımın emanet edileceği isme çevrilmişti. Aykut Kocaman, İSMAİL KARTAL, Sergen Yalçın ve ARDA TURAN gibi isimler konuşulurken, Anadolu Kartalı kısa sürede Palut'un yerini doldurdu.

1.5 YILLIK İMZA

Yeşil-beyazlı yönetim, Palut’un yerine en son Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan takımını çalıştıran Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllığına anlaştı.

Aleksandar Stanojevic’ın yarın resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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#Transfer#Konyaspor#Arda Turan

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