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Son Dakika | Konyaspor üç koronavirüs vakası açıkladı!
Süper Lig ekibi Konyaspor, 12. haftada oynanacak Ankaragücü maçı öncesi yapılan testlerde 3 koronavirüs vakası çıktığını açıkladı.
Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde
Her hafta rutin olarak yapılan COVID-19 testleri neticesinde 1 teknik heyet, 1 futbolcu ve 1 personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır.
Teknik heyet üyesi, futbolcu ve personelimizin tedavi takip, karantina süreci başlatılmıştır.
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