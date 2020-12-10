Son Dakika | Konyaspor üç koronavirüs vakası açıkladı!

Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde

Her hafta rutin olarak yapılan COVID-19 testleri neticesinde 1 teknik heyet, 1 futbolcu ve 1 personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır.

Teknik heyet üyesi, futbolcu ve personelimizin tedavi takip, karantina süreci başlatılmıştır.