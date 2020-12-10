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Haber Giriş: 10.12.2020 - 11:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Konyaspor üç koronavirüs vakası açıkladı!

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Son Dakika | Konyaspor üç koronavirüs vakası açıkladı!
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Süper Lig ekibi Konyaspor, 12. haftada oynanacak Ankaragücü maçı öncesi yapılan testlerde 3 koronavirüs vakası çıktığını açıkladı.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde

Her hafta rutin olarak yapılan COVID-19 testleri neticesinde 1 teknik heyet, 1 futbolcu ve 1 personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır.

Teknik heyet üyesi, futbolcu ve personelimizin tedavi takip, karantina süreci başlatılmıştır.

Son Dakika | Konyaspor üç koronavirüs vakası açıkladı

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