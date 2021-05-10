MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Konyaspor - Trabzonspor maçının saati değişti!
GeriFutbol Son Dakika: Konyaspor - Trabzonspor maçının saati değişti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 10.05.2021 - 12:47 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Konyaspor - Trabzonspor maçının saati değişti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Konyaspor - Trabzonspor maçının saati değişti!

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında oynanacak İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçının saati 17.00 olarak değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın başlama saatinde değişikliğe gitti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, daha önce 20.30'da oynanacağı bildirilen maçın başlama saati 17.00 olarak değiştirildi.

İki takım arasında oynanacak müsabakaya, Medaş Konya Büyükşehir Stadı ev sahipliği yapacak.

Son Dakika: Konyaspor - Trabzonspor maçının saati değişti

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi