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GeriFutbol Son dakika: Konyaspor stoperi Abdülkerim Bardakçı, Milli Takım kadrosuna dahil edildi
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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2021 - 15:05 | Son Güncelleme:

Son dakika: Konyaspor stoperi Abdülkerim Bardakçı, Milli Takım kadrosuna dahil edildi

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Son dakika: Konyaspor stoperi Abdülkerim Bardakçı, Milli Takım kadrosuna dahil edildi

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen stoper Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

İttifak Holding Konyaspor forması giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi. Bardakçı kampa katıldı.

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