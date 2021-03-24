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Son dakika: Konyaspor stoperi Abdülkerim Bardakçı, Milli Takım kadrosuna dahil edildi
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen stoper Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
İttifak Holding Konyaspor forması giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi. Bardakçı kampa katıldı.
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