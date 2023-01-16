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Son Dakika: Konyaspor, İlhan Palut ile yollarını ayırdı!

Güncelleme Tarihi:

#Konyaspor#İlhan Palut#İlhan Palut Teknik Direktör
Son Dakika: Konyaspor, İlhan Palut ile yollarını ayırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 16:13

Konyaspor'da son dakika gelişmesi... Yeşil beyazlı takım, İlhan Palut ile yollarını ayırdı.

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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’da beklenmedik gelişme... Yeşil beyazlı ekip, teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdı.

Başarılı bir süreç geçiren ve geçen sezon ligi üçüncü sırada bitiren Konyaspor'un bu derecesinin baş mimarlarından İlhan Palut, bu sezon lig sıralamasında 7. sırada yer alıyor.

İlhan Palut ile yolların ayrılması kararının yönetim kaynaklı olduğu ifade edilirken, deneyimli teknik adamla sözleşme fesih görüşmeleri yapıldığı belirtiliyor.

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Son Dakika: Konyaspor, İlhan Palut ile yollarını ayırdı

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında iç sahada Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldukları maça ilişkin şu açıklamaları yapmıştı:

“Oyun içine baktığımız zaman Beşiktaş adına talihsiz bir golle öne geçtik. Belki maçta gole en uzak olduğumuz anda skoru bulduk. Ama ondan sonra birçok pozisyon, rakip ceza sahası içinde son paslar, rakibi eksik yakalamalar bir şekilde biz bunu sonuca dönüştüremezken Beşiktaş’ın maç planı işledi. 1. bölgeden 3. bölgeye uzun toplar ve ceza sahasında oluşabilecek karambollerle sonuca gitmeye çalışan bir Beşiktaş takımı vardı. Bundan da sonuç aldılar. Oyunun geneline baktığımız zaman beraberliği bile sorugalayabileceğimiz bir karşılaşmada maalesef mağlup olduk” 

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“Takımı yeniden cesaretlendireceğiz”

“Uğraşıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz, üretmeye çalışıyoruz ama olmuyor dürtüsü takımda bir kırılganlığa neden olabilir. İlk önce onun üzerine gideceğiz. Takımı yeniden cesaretlendireceğiz. Tabii ki biz de üzülüyoruz. Sadece takım değil. Bir şekilde artık oynadığımız oyunu, gösterdiğimiz mücadeleyi puanlara yansıtmaya çalışacağız. Bazen dersler pahalı oluyor. Ayağımızdaki 2 toptan 2 tane gol yedik. Bunlar bizim adımıza çok pahalı dersler. Ama bir şekilde bunlardan gerekli dersleri çıkarıp, kırılma yaşamadan yolumuza devam etmemiz lazım. Çünkü fikstür yoğun bir şekilde devam ediyor” 

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#Konyaspor#İlhan Palut#İlhan Palut Teknik Direktör

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