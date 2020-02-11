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Haber Giriş: 11.02.2020 - 18:21,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Konyaspor, Bülent Korkmaz'ı resmen açıkladı

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Son Dakika | Konyaspor, Bülent Korkmaz'ı resmen açıkladı

Konyaspor, Aykut Kocaman'ın yerine takımın yeni teknik direktörünün Bülent Korkmaz olduğunu resmen açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz oldu. Konyaspor, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Bülent Korkmaz ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

İLK TERCİH ÜNAL KARAMAN İLE ANLAŞILAMADI

Kocaman’ın ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüpte gündeme ilk olarak Ünal Karaman geldi. Kulüp yöneticileri, Trabzonspor’dan ayrılan ve aslen Konyalı olan Karaman ile dün bir görüşme yaptı, ancak anlaşma sağlanamadı.

Diğer alternatiflere yönelen yönetim, son olarak Antalyaspor’u çalıştıran Bülent Korkmaz ile bugün masaya oturdu. Yönetim ile Bülent Korkmaz arasında anlaşma sağlandı. Korkmaz’ın Konya’ya gelerek kendisini yeşil beyazlı kulubü bağlayan 1.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.İttifak Holding Konyaspor, Aykut Kocaman’dan boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz’ı getirdi. Yeşil-beyazlılar, tecrübeli teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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