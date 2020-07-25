Son Dakika | Konya'da 2-0'dan dönen Alanyaspor Galatasaray'ı geride bıraktı!

Alanyaspor deplasmanda Konyaspor karşısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.



Süper Lig'de kümede kalmayı bir hafta önce garantileyen Konyaspor, hafta içi Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacağı maçtan dolayı "rotasyonlu" bir kadro ile sahaya çıkan Alanyaspor ile karşılaştı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 62. dakikada Junior Fernandes, 80. dakikada Bakasetas ve 87. dakikada Efecan Karaca'dan geldi. Konyaspor'un gollerini ise 19. dakikada Alper Uludağ ve 28. dakikada Marin Anicic kaydetti.

Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Cisse, sezonu 34 maçta (tüm kulvarlar) 26 gollük performansla tamamladı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ali Turan, Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Shengelia, Hadziahmetovic, Miya, Daci (Dk. 78 Uğur Demirok), Thuram, Alper Uludağ

Aytemiz Alanyaspor: Cenk Gönen, Baiano, Silva, Lokman Gör, Kaan Kanak, Musa Çağıran (Dk. 69 Siopis), Salih Uçan (Dk. 69 Ceyhun Gülselam), Onur Bulut (Dk. 36 Bakasetas), Mustafa Pektemek (Dk. 36 Efecan Karaca), Emircan Altıntaş (Dk. 52 Fernandes), Cisse

Goller: Dk. 20 Alper Uludağ, Dk. 26 Anicic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 62 Fernandes, Dk. 79 Bakasetas, Dk. 86 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Ali Turan (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 78 Silva, Dk. 82 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)

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