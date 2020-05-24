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Futbol
Haber Giriş: 24.05.2020 - 19:04,Son Güncelleme:

Son Dakika | Kolarov transfer kararını verdi! Fenerbahçe...

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Son Dakika | Kolarov transfer kararını verdi! Fenerbahçe...
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Bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer radarında olan Roma'nın deneyimli sol beki Kolarov, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Roma'nın deneyimli sol beki Aleksandar Kolarov'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin transfer radarında olan Kolarov, Sarı-Lacivertli kulübün kapısından dönmüştü.

İtalyan basınında yer alan habere göre Kolarov, profesyonel futbolculuk hayatını sonlandırdıktan sonra Roma'da idari ekipte yer almak istiyor.

Sırp oyuncunun kontratı, bu sezon belirli maç sayısına ulaşması halinde 2022'ye kadar uzayacak.

34 yaşındaki futbolcu İtalyan kulübünde toplam 122 maçta süre aldı ve 18 gol atıp 20 de asist yaptı.(Ajansspor)

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