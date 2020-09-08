Son Dakika | Kolarov sonunda imzayı attı! Yeni takımı...
Roma forması giyen deneyimli sol bek Aleksandar Kolarov, Inter'e transfer oldu.
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Roma forması giyen Aleksandar Kolarov'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
34 yaşındaki Sırp sol bek, özellikle geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin gündemini bir hayli meşgul etmişti.
Inter ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Aleksandar Kolarov, İtalyan temsilcisinde yıllık 3.5 milyon euro kazanacak.
Çizme basını, Roma'nın söz konusu transferden 2 milyon euro bonservis bedeli kazandığını yazdı.
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