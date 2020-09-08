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Futbol
Haber Giriş: 08.09.2020 - 16:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Kolarov sonunda imzayı attı! Yeni takımı...

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Roma forması giyen deneyimli sol bek Aleksandar Kolarov, Inter'e transfer oldu.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Roma forması giyen Aleksandar Kolarov'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

34 yaşındaki Sırp sol bek, özellikle geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin gündemini bir hayli meşgul etmişti.

Inter ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Aleksandar Kolarov, İtalyan temsilcisinde yıllık 3.5 milyon euro kazanacak.

Çizme basını, Roma'nın söz konusu transferden 2 milyon euro bonservis bedeli kazandığını yazdı.

 

Son Dakika | Kolarov sonunda imzayı attı Yeni takımı...

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