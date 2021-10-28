Son Dakika: Koeman sonrası Barcelona yeni hocasını açıkladı! Geçici olarak...

Rayo Vallecano'ya deplasmanda 1-0 mağlup olduktan sonra Ronald Koeman'ın görevine son veren Barcelona, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.
Katalan ekibinden yapılan açıklamaya göre, Barcelona B'nın başında bulunan Sergi Barjuan A Takım'ın geçici teknik direktörü oldu. Barjuan'ın görevinin, yeni teknik direktörün belli olmasının ardından sona ereceği belirtildi.
Başkan Joan Laporta'nın bugün Barjuan'ı takımla tanıştıracağı ve geçici çalıştırıcının Alaves maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtlayacağı ifade edildi.
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