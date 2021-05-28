Son Dakika: Kocaelispor, TFF 1. Lig'de! Sakaryaspor finali 4 golle kaybetti

Kocaelispor ile Sakaryaspor, Misli.com 2. Lig Play-Off finalinde kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanan Kocaelispor, TFF 1. Lig'e yükselen takım oldu.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Musa ile öne geçen Kocaeli ekibi, 38. dakikada Benhur ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıda son sözü ise 41. dakikada Murat Cem kaydetti. Skoru belirleyen gol de 88. dakikada Bahattin'den geldi.

Kocaelispor, bu sonuçla birlikte Eyüpspor ve Manisa FK'nın ardından TFF 1. Lig'e yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Burak Süleyman'ın soldan kullandığı korner atışında altıpas üzerinde topla buluşan Musa Nizam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Musa Nizam, tekrar önünde bulduğu topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

38. dakikada Kocaelispor skoru 2-0 yaptı. Savunmanın arasına atılan pasa hareketlenen Mustafa Tahir Babaoğlu topu ceza sahası içine kadar sürdükten sonra meşin yuvarlağı arka direğe çıkardı. Benhur Keser meşin yuvarlağı yerden boş kaleye gönderdi: 2-0

41. dakikada Kocaelispor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Burak Süleyman'ın yerden ceza sahası içine yaptığı ortaya Murat Cem Akpınar dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

88. dakikada Kocaelispor 4. golü buldu. Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Bahattin Köse'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0

İLK 11'LER

Kocaelispor: Bayram, Musa, Murat Cem, Semih, Gökhan, Numan, Benhur, İrfan, Mesut, Mustafa, Burak

Sakaryaspor: Oğuz, Canberk, Abdulaziz, Nuri, Berk İsmail, Muhammet, Hakan, Azad, Burak, Çağrı, Ümit Yasin

TFF 1. Lig'e yükselen 3 takım;



🔴 Eyüpspor

🔴 Manisa FK

🔴 Kocaelispor



2021/22 👇



Adana

Ankaragücü

Altınordu

Balıkesir

Bandırma

Bursaspor

Bolu

Denizlispor

Erzurumspor

Eyüpspor

Gençlerbirliği

İstanbulspor

Keçiörengücü

Kocaelispor

Manisa FK

Menemen

Samsunspor

Tuzla

Ümraniyespor pic.twitter.com/xFRbaUSCLk

— Spor Arena (@sporarena) May 28, 2021

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