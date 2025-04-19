Son dakika: Kocaelispor, Süper Lig'e yükseldi! 16 yıl sonra geri döndüler

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Karagümrük'ün Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Boluspor'a 1-0 mağlup olmasının ardından Kocaelispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

16 YILIN ARDINDAN SÜPER LİG'DE

Son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor, 16 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü.

Bitime 4 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor, şu ana kadar oynadığı 34 haftada 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı ve 69 puan topladı. Söz konusu maçlarda 60 kez rakip fileleri havalandıran İzmit ekibi, kalesindeki 29 gole engel olamadı.