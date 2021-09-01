Son Dakika: Kocaelispor Mevlüt Erdinç'i transfer etti

Kocaelispor santrfor transferinde mutlu sona ulaştı. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen 34 yaşındaki milli oyuncu Mevlüt Erdinç Kocaelispor ile anlaşmaya vardı. Kulüp resmi sitesinden ve sosyal medya hesabından transferi duyurdu.

Kocaelispor'un bu sezon 16. transferi olan Mevlüt Erdinç kariyerinde Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Paris Saint German, Fenerbahçe, Başakşehir, Antalyaspor, Metz, Guingamp, Hannover, St. Etienne, Rennes, Sochaux formaları giyerken milli maçlarda 35 kez görev aldı.