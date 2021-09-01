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GeriFutbol Son Dakika: Kocaelispor Mevlüt Erdinç'i transfer etti
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Futbol
Haber Giriş: 01.09.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Kocaelispor Mevlüt Erdinç'i transfer etti

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Son Dakika: Kocaelispor Mevlüt Erdinç'i transfer etti

TFF 1.Lig takımlarından Kocaelispor, Mevlüt Erdinç'i 2 yıllığına renklerine bağladı.

Kocaelispor santrfor transferinde mutlu sona ulaştı. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen 34 yaşındaki milli oyuncu Mevlüt Erdinç Kocaelispor ile anlaşmaya vardı. Kulüp resmi sitesinden ve sosyal medya hesabından transferi duyurdu.

Kocaelispor'un bu sezon 16. transferi olan Mevlüt Erdinç kariyerinde Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Paris Saint German, Fenerbahçe, Başakşehir, Antalyaspor, Metz, Guingamp, Hannover, St. Etienne, Rennes, Sochaux formaları giyerken milli maçlarda 35 kez görev aldı.

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