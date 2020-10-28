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GeriFutbol Son dakika | Kızılcabölükspor'da 7 futbolcunun Covid-19 testi pozitif!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 13:34 | Son Güncelleme:

Son dakika | Kızılcabölükspor'da 7 futbolcunun Covid-19 testi pozitif!

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Son dakika | Kızılcabölükspor'da 7 futbolcunun Covid-19 testi pozitif!
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Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'da 7 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuç verdi.

Kızılcabölükspor Başkanı Osman Duran yaptığı açıklamada, ligin 6. haftasında yarın deplasmanda Diyarbekirspor ile oynayacakları karşılaşma öncesinde, futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçirildiğini söyledi.

Duran, test sonuçlarının açıklandığını belirterek, "Diyarbekirspor maçı öncesinde teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize yapılan koronavirüs test sonuçlarında 7 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlandı. Oyuncularımızın takip ve tedavi sürecine başlanmıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Son dakika | Kızılcabölüksporda 7 futbolcunun Covid-19 testi pozitif

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