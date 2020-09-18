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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 11:46 | Son Güncelleme:

Son dakika | Kırşehir Belediyespor'da koronavirüs krizi! 9 kişi pozitif...

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Son dakika | Kırşehir Belediyespor'da koronavirüs krizi! 9 kişi pozitif...
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor'da 5 futbolcu, 2 antrenör ve 2 malzemecinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sezonun ilk maçında hafta sonu Turgutluspor ile karşılaşacak Kırşehir Belediyespor'da, futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi yapıldı.

Kırşehir ekibinde 5 futbolcu ile 2 yardımcı antrenör ve 2 malzemecinin testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ligin ilk mücadelesi öncesi tesislerimizde yapılan Kovid-19 testi sonuçlarına göre 5'i futbolcu olmak üzere toplam 9 kişiye pozitif tanı konulmuştur. Mevcut durumda pazar günü oynayacağımız Turgutluspor müsabakasına eksik kafile ile hareket edeceğimizi üzülerek bildiririz." denildi.

 

Son dakika | Kırşehir Belediyesporda koronavirüs krizi 9 kişi pozitif...

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