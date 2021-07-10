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GeriDiğer Son Dakika: Kırkpınar'da korkutan anlar! Kısa süreli baygınlık geçiren Recep Kara hastaneye kaldırıldı
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Haber Giriş: 10.07.2021 - 20:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Kırkpınar'da korkutan anlar! Kısa süreli baygınlık geçiren Recep Kara hastaneye kaldırıldı

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Son Dakika: Kırkpınar'da korkutan anlar! Kısa süreli baygınlık geçiren Recep Kara hastaneye kaldırıldı

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık 3. turunda İsmail Koç ile karşılaşan Recep Kara, müsabakanın puanlama bölümünde kısa süreli baygınlık geçirdi. Kara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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  • Recep Kara baygınlık geçirdi
  • Recep Kara baygınlık geçirdi
  • Recep Kara baygınlık geçirdi
  • Recep Kara baygınlık geçirdi
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Kırkpınar'da 4 kez birinci olan Recep Kara, Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan güreşlerin 3. turunda İsmail Koç ile eşleşti.

Sıcak havanın altında devam eden karşılaşmanın normal süresinde iki güreşçi birbirine üstünlük sağlayamadı.

Kara, Koç ile yaptığı mücadelenin puanlama bölümünde kısa süreli baygınlık geçirdi. Kara'ya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale Er Meydanı'nda yapıldı.

Recep Kara kimdir nereli kaç yaşında
Recep Kara kimdir nereli kaç yaşında?

Kendine gelen ve yürüyerek ambulansa kadar gelen Kara, kontrol amaçlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Son Dakika: Kırkpınarda korkutan anlar Kısa süreli baygınlık geçiren Recep Kara hastaneye kaldırıldı

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