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Son dakika | Kırklarelispor'da 3 pozitif vaka! Kovid-19 testi...
Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculara belirli aralıklarda PCR testi uygulandığı belirtilerek, "Pendikspor maçından sonra yapılan rutin Kovid-19 testlerimiz sonucunda 3 futbolcumuzda pozitif sonuca ulaşılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
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