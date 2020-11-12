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GeriFutbol Son dakika | Kırklarelispor'da 3 pozitif vaka! Kovid-19 testi...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 13:50 | Son Güncelleme:

Son dakika | Kırklarelispor'da 3 pozitif vaka! Kovid-19 testi...

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Son dakika | Kırklarelispor'da 3 pozitif vaka! Kovid-19 testi...
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Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculara belirli aralıklarda PCR testi uygulandığı belirtilerek, "Pendikspor maçından sonra yapılan rutin Kovid-19 testlerimiz sonucunda 3 futbolcumuzda pozitif sonuca ulaşılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

 

Son dakika | Kırklarelisporda 3 pozitif vaka Kovid-19 testi...

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