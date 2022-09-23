Son Dakika: Kim Min-Jae'nin sözleşmesindeki flaş detay ortaya çıktı! Serbest kalma bedeli...

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Sezon başında Fenerbahçe'den 18 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae kısa süre içinde adından söz ettirmeyi başardı. Rennes'e transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcu, Napoli'nin devreye girmesi sonrası İtalyan ekibiyle resmi sözleşme imzalamıştı.

Napoli tecrübeli savunmacının sözleşmesinde yer alan 18 milyon 50 bin euroluk serbest kalma bedelini Fenerbahçe'ye ödemişti. Napoli, İtalya Serie A'da 7 hafta sonunda aldığı 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puanla namağlup zirvede yer alıyor.

NAPOLİ'NİN YÜKSELİŞİNDE KİM ETKİSİ!

Lider Napoli'nin yeni transferi Kim Min-Jae de performansıyla göz dolduran futbolcular arasında yer aldı. Kalidou Koulibaly'nin yerine transfer edilen Kim Min-jae de, takımın yükselişinde başarılı bir görüntü çizdi.

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25 yaşındaki Güney Koreli stoper, İtalya Serie A'da şu ana kadar oynadığı 6 maçta 2 de gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde de ikide iki yaparak yoluna devam eden İtalyan ekibi, Kim Min-jae'yi kış transfer döneminde göndermeye sıcak bakmıyor.

MANU VE TOTTENHAM PEŞİNDE!

Sabah'ın İtalyan basınından derlediği haberlerde, Premier Lig ekipleri Tottenham ve Manchester United oyuncunun transferi konusunda istekli. Manchester United'ın ara transfer döneminde Koreli yıldız stoper Kim Min-Jae'nin transferi için İtalyan yetkililerle masaya oturacağı ve transferi bitirmek için oldukça kararlı oldukları öne sürülüyor.

Yaz aylarında Kim Min-Jae transferini bitiremeyen Tottenham'ın Güney Koreli yıldızın Napoli'de sergilediği performans nedeniyle kulübün büyük pişmanlık duyduğu belirtildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 50 MİLYON EURO!

İki kulüp de Kim Min-jae için Napoli'nin belirlediği 50 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi gözden çıkardı.

SÖZLEŞMESİNDEKİ DETAY ORTAYA ÇIKTI!

Ancak İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre Güney Koreli yıldızı kış aylarında transfer etmek için yalnızca serbest kalma bedelini ödemek yeterli olmayacak. Kim Min-jae'in sözleşmesindeki bu maddenin Ocak ayında geçerli olmadığı ve 2023 yazı itibarıyla geçerli olacağı öne sürüldü.

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